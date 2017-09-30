Бекхэм: Анчелотти — один из самых успешных тренеров, он будет в порядке

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал уход итальянского специалиста Карло Анчелотти с поста главного тренера «Баварии». По словам Бекхэма, он не сомневается в будущем 58-летнего специалиста.
«Я люблю Карло. Он — лучший для меня. Это один из лучших и самых успешных тренеров в футболе. Он будет в порядке», — приводит слова Бекхэма Cooperativa.
Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды Суперкубок страны.
«Бавария» объявила об отставке Анчелотти