54-й муниципальный округ Петербурга выкупил у «Зенита» билетов на 60 тыс. рублей

Администрация 54-го муниципального округа Санкт-Петербурга выкупила у «Зенита» часть билетов на матчи с тульским «Арсеналом» в 13-м туре РФПЛ (15 октября) и «Русенборгом» на групповом этапе Лиги Европы (19 октября). В общей сложности куплено по 100 билетов на каждый матч на общую сумму в 60 тысяч рублей. Оплата производилась по безналичному расчету.
Ранее сообщалось, что жители 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге имеют право получить бесплатные билеты на вышеуказанные матчи. Каждый гражданин имеет право получить по одному билету на два мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, по предъявлению паспорта.