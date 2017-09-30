Асенсио: не думаю о завоевании «Золотого мяча»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, комментируя продление контракта с мадридским клубом до 2023 года, подчеркнул, что пока не думает о завоевании «Золотого мяча».
«Сегодня очень важный день для меня. Продление контракта с лучшим клубом мира — повод для гордости.
Я не думаю о завоевании «Золотого мяча», потому что ещё очень молод. Всё, что должно произойти, произойдёт в своё время", — приводит слова Асенсио Marca.
Предыдущий договор 21-летнего Асенсио с «Реалом» истекал в 2020 году. Как сообщалось ранее, сумма отступных в новом контракте футболиста будет увеличена до € 500 млн.
«Реал» объявил о договорённости с Асенсио о продлении контракта