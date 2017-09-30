Глава судейской комиссии футбольного союза Болгарии получил угрозы об избиении

Полиция посоветовала главе судейской комиссии футбольного союза Болгарии Петару Петрову усилить меры собственной безопасности после получения угроз об избиении, сообщает Reuters.
«Нет смысла отрицать правду. Меня предупредили, чтобы я не ходил в одиночестве по ночам», — сказал Петров.
В последние годы ряд официальных лиц, в том числе судей УЕФА, подверглись нападениям в Болгарии. Преступления связывают с обвинениями ряда футбольных функционеров в коррупции. В сообщениях СМИ говорится, что в Болгарии уже много лет процветает коррупция, но ещё никто не привлекался к суду.
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