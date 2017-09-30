Джорджевич: «Арсенал» обыграл «Краснодар» за счёт желания

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги.
«Обыграли „Краснодар“ за счёт желания. Каждый игрок нашей команды очень хотел добиться этого результата. Те футболисты, которые ранее получали мало игровой практики, сегодня сыграли очень хорошо и показали тренеру, на что они способны.
Три последних дня у меня была температура, поэтому сегодня мне было тяжеловато. Но мы выиграли, поэтому я доволен. Каждая победа важна. Теперь нужно немного отдохнуть — и поехали дальше", — сказал Джорджевич в интервью, опубликованном на канале «Арсенала» в YouTube.
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