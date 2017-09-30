Евсеев: «Урал» постарается выиграть у «Спартака» в Москве

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком», который состоится 30 сентября в рамках 12-го тура РФПЛ.
«Я одинаково отношусь к каждой игре. Постоянно надо выкладываться на сто процентов. Игра со «Спартаком» не исключение, так что поедем в Москву и постараемся выиграть на «Открытие-Арене».
Видел игру «Спартака» с «Анжи» (2:2), как раз был на базе перед матчем с «Тосно». Мы не думаем о проблемах «Спартака» в обороне и при игре во вторых таймах. Главное — сыграть в свой футбол. За счёт этого можем их обыграть», — приводит слова Евсеева «Спорт день за днём».
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