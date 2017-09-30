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Моуринью: в Англии ничего не делается для защиты клубов

30 сентября 2017, суббота. 05:55 Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вновь выразил недовольство графиком матчей его команды в английской Премьер-лиге, однако подчеркнул, что не будет оправдываться этим в случае неудачи в ближайшей игре чемпионата. 27 сентября манкунианцы провели выездной матч Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1), а уже 30 сентября сыграют с «Кристал Пэлас» в АПЛ.

«Это не только лично моя проблема или проблема „МЮ“. Рано или поздно это случается со всеми. Я просто не понимаю, почему в Англии не принимаются меры для защиты клубов, хотя в других странах это происходит. Два года назад в такой же ситуации оказался „Манчестер Сити“, и тогда их наставник Мануэль Пеллегрини решил сыграть вторым составом, так как „горожане“ пытались пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. Почему бы не поставить наш матч на воскресенье? Ведь на следующей неделе нет еврокубков. Странно. Но мы имеем то, что имеем.

Мы должны подготовить команду психологически, а не ныть и жаловаться. Мы обязаны выходить на игру. Знаем, что будем играть против свежей команды, которая готовилась к этому матчу всю неделю. Но мы должны постараться победить», — приводит слова Моуринью ESPN.

Моуринью недоволен графиком матчей «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
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