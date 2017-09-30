Вице-президент «Баварии» может лишиться пальцев из-за инцидента на охоте

Вице-президент «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен получил серьёзную травму руки в результате несчастного случая на охоте в Австрии, сообщает Goal. Ружьё, висевшее на плече у Дрезена, внезапно соскользнуло и выстрелило ему в руку.
Дрезена доставили в больницу, где у него диагностировали серьёзные травмы. Не исключено, что функционеру придётся ампутировать несколько пальцев. На данный момент состояние 50-летнего Дрезена стабильное.
Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил инцидент и пожелал своему коллеге скорейшего выздоровления.
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