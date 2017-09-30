Озил пропустит матч «Арсенала» с «Брайтоном», участие Косельни — под вопросом

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что повреждение полузащитника Месута Озила не позволит ему принять участие в домашнем матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1 октября), а также рассказал о ситуации с другими травмированными игроками.
«Повреждение Озила явялется несерьёзным, однако оно не позволит ему быть готовым к матчу в воскресенье. У меня, к сожалению, есть сомнения и по поводу готовности Косельни. Сегодня он пройдёт медосмотр. Лоран продолжает испытывать проблемы с ахиллом. Кроме Озила, Косельни, а также Коклена и Уэлбека, все остальные, думаю, должны быть готовы к матчу с «Брайтоном», — цитирует Венгера FourFourTwo.
Озил и Хедира не вызваны в сборную Германии на матчи в октябре