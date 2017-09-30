Клопп: нельзя покупать игрока только из-за того, что команда мало забивает

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о покупке дорогого нападающего.
«У нас есть Старридж, все знают о его потенциале. Сейчас он готов играть, мы на него рассчитываем. У нас есть Соланке, несомненно, самый большой английский талант на позиции девятого номера.
Да, Мората отлично вписался в игру «Челси», Лукаку – в «Манчестер Юнайтед», Кейн забивает за «Тоттенхэм», Ляказетт — за «Арсенал». Но у нас были другие приоритеты.
Мы не были активны на рынке, у нас не было шансов заполучить Лукаку. Нельзя покупать игрока только из-за того, что команда мало забивает. У нас есть моменты, а голы придут», – цитирует Клоппа Goal.
Клопп: «Спартак» забил со штрафного, хотя там не было нарушения правил