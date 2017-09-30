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Клопп: нельзя покупать игрока только из-за того, что команда мало забивает

30 сентября 2017, суббота. 10:04 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о покупке дорогого нападающего.

«У нас есть Старридж, все знают о его потенциале. Сейчас он готов играть, мы на него рассчитываем. У нас есть Соланке, несомненно, самый большой английский талант на позиции девятого номера.

Да, Мората отлично вписался в игру «Челси», Лукаку – в «Манчестер Юнайтед», Кейн забивает за «Тоттенхэм», Ляказетт — за «Арсенал». Но у нас были другие приоритеты.

Мы не были активны на рынке, у нас не было шансов заполучить Лукаку. Нельзя покупать игрока только из-за того, что команда мало забивает. У нас есть моменты, а голы придут», – цитирует Клоппа Goal.

Клопп: «Спартак» забил со штрафного, хотя там не было нарушения правил
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Юрген Клопп
Новости. Футбол
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