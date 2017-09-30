Форбс: Малайзия красивая, но люди там совершенно не умеют играть в футбол

Новичок «Амкара» Браун Форбс вспомнил о тренировках с малайзийским клубом после ухода из «Ростова».
«Я просто хотел посмотреть, как они играют в футбол. Тогда я был свободным агентом, делать было нечего. Хотелось немного попутешествовать и заодно потренироваться, чтобы не потерять форму. Друзья посоветовали поехать, я решил, что это неплохой вариант. Тем более, что там можно хорошо заработать.
Малайзия красивая, а вот футбол… На одной из тренировок я подумал: «Ни за что!». Я ничего плохого сказать не хочу, но люди там совершенно не умеют играть в футбол. Хотя это понятно. Малайзия очень сильно отличается от Европы по стилю жизни. Мне кажется, европейцы знают о футболе куда больше. А там лучше развиты другие виды спорта» — сказал Форбс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полную версию материала читайте в ближайшее время на «Чемпионате».