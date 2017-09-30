Сколари не против, если Анчелотти займёт его место в «Гуанчжоу Эвергранд»

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари на пресс-конференции сообщил, что будет не против, если итальянский специалист Карло Анчелотти, который на этой неделе был отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии», станет его преемником.
«Если Анчелотти предложат возглавить «Гуанчжоу Эвергранд», ему следует согласиться. Это фантастический клуб с отличной рабочей атмосферой. «Гуанчжоу Эвергранд» является хорошим местом для продолжения карьеры не только для Анчелотти, а для всех тренеров, которых связывают слухами с клубом.
Моё нынешнее соглашение с клубом истекает 30 ноября, и, конечно, я отработаю его до конца. Сделаю всё возможное, чтобы выиграть c командой как можно больше титулов», — цитирует Сколари FourFourTwo.
«Гуанчжоу Эвергранд» после 26 туров располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, а также имеет возможность пробиться в финал Кубка страны.