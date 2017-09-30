Куман: «Эвертон» продолжит поиски форварда-таргетмена в январе

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман выразил мнение, что клубу трудно найти замену форварду Ромелу Лукаку, который летом перешёл в «Манчестер Юнайтед». По словам специалиста, клуб продолжит искать нападающего подобного стиля в январское трансферное окно.
«Когда мы продали Лукаку, я знал, что мы не найдём другого нападающего, который бы забивал по 25 голов за сезон. Может быть, это просто невозможно. Если бы я мог подписать Месси, то сделал бы это. То же самое касается и Алексиса Санчеса, и Роналду. Не всегда можно найти кого-то, чтобы заменить Лукаку. Чего я ожидал, так это больше голов от других наших игроков, которые играют рядом с нападающими. Сейчас у нас три нападающих: Ниасс, Калверт-Льюин и Рамирес — все они совершенно разного стиля. Нам был нужен форвард-таргетмен, но мы его не нашли. Продолжим ли мы его поиски в январе? Думаю, да», — цитирует Кумана Liverpool Echo.