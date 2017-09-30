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Куман: «Эвертон» продолжит поиски форварда-таргетмена в январе

30 сентября 2017, суббота. 11:12 Футбол

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман выразил мнение, что клубу трудно найти замену форварду Ромелу Лукаку, который летом перешёл в «Манчестер Юнайтед». По словам специалиста, клуб продолжит искать нападающего подобного стиля в январское трансферное окно.

«Когда мы продали Лукаку, я знал, что мы не найдём другого нападающего, который бы забивал по 25 голов за сезон. Может быть, это просто невозможно. Если бы я мог подписать Месси, то сделал бы это. То же самое касается и Алексиса Санчеса, и Роналду. Не всегда можно найти кого-то, чтобы заменить Лукаку. Чего я ожидал, так это больше голов от других наших игроков, которые играют рядом с нападающими. Сейчас у нас три нападающих: Ниасс, Калверт-Льюин и Рамирес — все они совершенно разного стиля. Нам был нужен форвард-таргетмен, но мы его не нашли. Продолжим ли мы его поиски в январе? Думаю, да», — цитирует Кумана Liverpool Echo.

Куман — о дубле Ниасса: он долго ждал своего шанса и воспользовался им
Источник: Liverpool Echo Сообщить об ошибке
Теги
ФК Эвертон Байе Умар Ниасс Ромелу Лукаку Рональд Куман Сандро Рамирес
Новости. Футбол
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