Болельщик лондонского «Арсенала» из Косово назвал сына Арсенал

Болельщик лондонского «Арсенала» из Косово назвал сына в честь любимого клуба, сообщает интернет-издание Goal. Новорождённый получил имя Арсенал.
В семье болельщика три года назад родилась дочь, которая также была названа в честь «Арсенала» — Арсена.
Отец семейства рассказал, что главная причина, по которой он решил назвать своих детей в честь «Арсенала», — его любовь к английскому клубу.
Астрит Дервишай уже более 20 лет поддерживает «Арсенал» и говорит, что его жена не была против подобных имён для их детей.
Пара на данный момент не планирует рождение третьего ребёнка, но в случае его появления он получит имя, связанное с «Арсеналом».
Болельщик в Косово назвал сына «Арсеналом» в честь лондонского клуба
Фото: http://www.goal.com