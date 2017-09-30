«Спартак» и «Урал» определились с комплектами формы на матч 12-го тура РФПЛ

«Спартак» и «Урал» определились, в каких формах выйдут на поле в предстоящем 30 сентября матче 12-го тура российской Премьер-Лиги.
«Спартак» в домашнем матче сыграет в традиционных красных цветах, а футболисты «Урала» — в белой форме.
Матч «Спартак» — «Урал» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 19:00 мск.
В таблице российского чемпионата «Спартак» (14 очков) располагается на восьмой строчке, а «Урал» (16) занимает седьмую строчку.
Фотографию форм можно посмотреть в официальном «твиттере» «Урала».
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