Писарев: у Кокорина есть скорость, он сможет адаптироваться в европейском футболе

В ходе пресс-тура по городам чемпионата мира — 2018 главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев в беседе с мировыми блогерами и журналистами, среди которых был корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, заявил, что российским футболистам не хватает скорости, и на этом фоне выделяется нападающий «Зенита» Александр Кокорин.
«У нас уже уже очень давно не было ни одного быстрого игрока. А это как раз тот параметр, благодаря которому современный футболист может достичь прогресса. То есть отлично, что ты видишь поле и точно бьёшь, но лучше, если ещё и быстро перемещаешься. В этом ключевое отставание российского футбола.
Я с ним (Кокориным. — Прим. «Чемпионата») работал, когда тренировал юношескую сборную. Вот, говорят, что его неправильно использовали, а мне кажется, что это скорее психологический момент. Манчини дал понять Саше, что тот – главный игрок «Зенита». И у него сейчас всё получается. Ну и, видимо, «танцевальный» период закончился.
У него есть уникальный параметр для нашего футбола – та самая скорость. В этом конкурентное преимущество Кокорина и поэтому он сможет адаптироваться в европейском футболе. Вы же смотрели «Спартак» с «Ливерпулем»? Видели, какие у гостей были быстрые крайние игроки? У «Спартака» таких нет. И «Ливерпуль» был сильнее абсолютно во всем, особенно в интенсивности. Играть 90 минут на высоких скоростях наши клубы не могут. И если бы матч продолжался ещё хотя бы 20 минут, то у «Спартака» к трём сломанным во время матча добавилось бы ещё пятеро. В этом вся разница: интенсивность РФПЛ ниже любой лиги из топ-5», — заявил Писарев.