Клопп: не представляю, кому хочется смотреть футбол в канун Рождества

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию британских СМИ о том, что команда может провести четыре матча за девять дней, включая игру с «Арсеналом» в канун католического Рождества 24 декабря. Наставник назвал такое возможное расписание «худшим, которое только можно представить», а также выразил мнение, что матч накануне Рождества вряд ли пришёлся бы по душе и болельщикам, которые бы пошли на стадион вместо того, чтобы провести время с семьёй.
«Если болельщики хотят увидеть матч в канун Рождества, тогда, возможно, телекомпания найдёт способ, как это осуществить. Если нам поставят матч на 24 декабря, не уверен, что мы можем как-то этому препятствовать. Телекомпании нужно принять решение о том, хотят ли они в этот день привести болельщиков на стадион. Просто подумайте обо всех людях, которым предстоит в этот день быть вовлечённым в матч. Возможно, на игре не будет представителей СМИ – это было бы здорово.
Я действительно не могу представить, что кому-то хочется смотреть футбол в канун Рождества. Что касается нас, то мы уже привыкли. Это не нормальное время для матча, но если он не состоится 24-го, то будет 25-го или 26-го. Тем не менее для наших семей Рождество остаётся Рождеством», — цитирует Клоппа BBC Sport.