Автобус с футболистами барнаульского «Динамо» попал в ДТП

Автобус с командой барнаульского «Динамо», направлявшейся в Омск на матч первенства ПФЛ с «Иртышом», попал в серьёзное ДТП, сообщает «Мой Алтай».
Предположительно, авария произошла из-за легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу прямо перед автобусом.
По предварительной информации никто из футболистов и тренерского состава не пострадал. Автобус получил серьёзные повреждения и нуждается в ремонте, автомобиль второго участника ДТП превратился в груду металла и не подлежит восстановлению.
Из-за происшествия футболисты были вынуждены почти всю ночь провести на месте аварии, но матч с «Иртышом», намеченный на 1 октября, состоится по расписанию.
Автобус с футболистами ганского клуба «Асанте Котоко» попал в ДТП