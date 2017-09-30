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Автобус с футболистами барнаульского «Динамо» попал в ДТП

30 сентября 2017, суббота. 12:35 Футбол

Автобус с командой барнаульского «Динамо», направлявшейся в Омск на матч первенства ПФЛ с «Иртышом», попал в серьёзное ДТП, сообщает «Мой Алтай».

Предположительно, авария произошла из-за легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу прямо перед автобусом.

По предварительной информации никто из футболистов и тренерского состава не пострадал. Автобус получил серьёзные повреждения и нуждается в ремонте, автомобиль второго участника ДТП превратился в груду металла и не подлежит восстановлению.

Из-за происшествия футболисты были вынуждены почти всю ночь провести на месте аварии, но матч с «Иртышом», намеченный на 1 октября, состоится по расписанию.

Автобус с футболистами ганского клуба «Асанте Котоко» попал в ДТП
Источник: Мой Алтай Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Барнаул
Новости. Футбол
30 сентября 2017, суббота
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