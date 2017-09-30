Быстров выйдет в стартовом составе «Тосно» в матче с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Ахмата» на матч 12-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
С первых минут у хозяев на поле появится полузащитник Владимир Быстров, который проведёт первый матч за «Тосно» в РФПЛ.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Быстров, Нуну Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный, Марков.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Швец, Исмаэл, Митришев, Мбенге, Лео.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» — «Ахмат». Начало — в 14:00 мск.