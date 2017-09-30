«Луч-Энергия» сыграл вничью с «Ротор-Волгоград»

В матче 16-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» принимал на своём поле «Ротор-Волгоград». Встреча проходила на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 1:1.
Гости вышли вперёд в счёте благодаря точному удару форварда Максима Вотинова на 10-й минуте, а дальневосточная команда отыгралась на 50-й минуте после того, как отличился полузащитник Александр Носов.
«Луч-Энергия» и «Ротор-Волгоград» набрали по 14 очков и занимают 16-ю и 18-ю строчки в турнирной таблице ФНЛ соответственно.