Виллаш-Боаш дисквалифицирован до конца сезона в чемпионате Китая

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне руководящий «Шанхай СИПГ», был дисквалифицирован на восемь матчей за стычку с арбитром во встрече 26-го тура чемпионата Китая с «Бэйцзин Гоань» (1:0), сообщает официальный сайт китайской Cуперлиги.
Португальский специалист, который протестовал против решения арбитра о его удалении со скамейки в предыдущей встрече, также был оштрафован на 40 тыс. юаней (около € 5 тыс.).
Таким образом, Виллаш-Боаш пропустит остаток сезона, до конца которого осталось четыре тура.
После 26 туров «Шанхай СИПГ» (54) располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая четыре балла лидирующему «Гуанчжоу Эвергранд».
Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два тура за поддержку Оскара