Поддубский: благодарен игрокам «СКА-Хабаровск», ребята очень хотели выиграть

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал домашнюю победу над «Ростовом» (2:1) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги.
«Ребята очень хотели выиграть. Благодарен им, добились победы. Как выглядел гол Дедечко с тренерской позиции? Попал по мячу — он оказался в воротах. Вы знаете наше положение перед игрой — мы находимся в зоне вылета и надо оттуда выбираться. Ребята настраивались на победу», — заявил Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».
«СКА-Хабаровск» одержал свою вторую победу в РФПЛ и сумел покинуть зону вылета, поднявшись на 13-е место.
«СКА-Хабаровск» в матче с «Ростовом» одержал свою вторую победу в РФПЛ