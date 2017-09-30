Тренер сборной Бельгии: Найнгголан — один из 50 игроков, за которыми мы следим

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал решение в очередной раз не вызывать в национальную команду полузащитника «Ромы» Раджу Найнгголана.
Мартинес ранее объявил заявку на матчи квалификации ЧМ-2018 с командами Боснии и Герцеговины (7 октября) и Кипра (10 октября).
29-летнего Найнгголана не было в заявке и на сентябрьские матчи, из-за чего он грозился завершить карьеру в сборной.
«Моё решение связано только с футболом. Мы квалифицировались на чемпионат мира, это правда, но для меня важно продолжать работать с тем же самым составом. Мы хотим выиграть два следующих матча, это не время для экспериментов. Я должен сделать лучший выбор для команды, и я думаю, что есть другие игроки, которые выглядят хорошо.
Мы стали первой европейской сборной, вышедшей на чемпионат мира, и это показывает, что мои решения работают. Раджа — один из 50 игроков, за которыми мы следим, но команда сейчас отлично справляется без него», — приводит слова наставника бельгийской сборной Football Italia.