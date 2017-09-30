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Тренер сборной Бельгии: Найнгголан — один из 50 игроков, за которыми мы следим

30 сентября 2017, суббота. 14:00 Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал решение в очередной раз не вызывать в национальную команду полузащитника «Ромы» Раджу Найнгголана.

Мартинес ранее объявил заявку на матчи квалификации ЧМ-2018 с командами Боснии и Герцеговины (7 октября) и Кипра (10 октября).

29-летнего Найнгголана не было в заявке и на сентябрьские матчи, из-за чего он грозился завершить карьеру в сборной.

«Моё решение связано только с футболом. Мы квалифицировались на чемпионат мира, это правда, но для меня важно продолжать работать с тем же самым составом. Мы хотим выиграть два следующих матча, это не время для экспериментов. Я должен сделать лучший выбор для команды, и я думаю, что есть другие игроки, которые выглядят хорошо.

Мы стали первой европейской сборной, вышедшей на чемпионат мира, и это показывает, что мои решения работают. Раджа — один из 50 игроков, за которыми мы следим, но команда сейчас отлично справляется без него», — приводит слова наставника бельгийской сборной Football Italia.

Найнгголан: я решил не заканчивать карьеру в сборной Бельгии
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Рома Сборная Бельгии — Футбол Раджа Найнгголан Роберто Мартинес
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