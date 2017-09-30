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Комиссия ФИФА осталась довольна состоянием газона стадиона «Нижний Новгород»

30 сентября 2017, суббота. 14:47 Футбол

Комиссия Международной федерации футбола осталась довольна состоянием газона стадиона «Нижний Новгород».

Как сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит в ходе визита ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадион, на котором в 2018 году будут проходить матчи чемпионата мира, все работы на стадионе укладываются в график.

«Сейчас мы с вами стоим на зелёном поле, которое было засеяно в июле, затем скоро произойдёт укрепление поля. Мы тщательно следим за тем, как поле обслуживается. Очень важно подготовить его к зиме, чтобы с ним ничего не произошло», — приводит слова Смита «НТА-Приволжье».

Представитель комиссии подчеркнул, что все строительные работы подходят к концу и сразу после их окончания начнутся работы по возведению временной инфраструктуры.

В течение дня комиссия также проверит ход подготовки на других объектах инфраструктуры чемпионата: аэропорт, гостиницы, тренировочные площадки.

В Нижнем Новгороде с 18 июня по 6 июля 2018 года пройдут шесть матчей чемпионата мира, в том числе 1/4 финала.

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Источник: НТА-Приволжье Сообщить об ошибке
Теги
ФИФА ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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