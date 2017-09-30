Зидан: у Бэйла ничего серьёзного, но мы не хотим рисковать

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 7-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» рассказал о состоянии нападающего Гарета Бэйла.
Валлийский футболист не тренировался с мадридской командой в последние дни. Ранее сообщалось, что 28-летний Бэйл покинул поле в концовке гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1) 26 сентября из-за мышечных судорог.
«Мы увидим завтра. У него мышечное напряжение, так что ничего слишком серьёзного. Но, как всегда, когда у игрока есть даже небольшая проблема, мы не хотим рисковать», — приводит слова Зидана Marca.
Матч «Реал» — «Эспаньол» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде 1 октября, начало — в 21:45 мск.