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«Енисей» сыграл вничью с «Томью», продлив беспроигрышную серию в ФНЛ до 11 игр

30 сентября 2017, суббота. 14:58 Футбол

В матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Труд» в Томске местная «Томь» и красноярский «Енисей» сыграли вничью со счётом 1:1.

На 35-й минуте «Енисей» вышел вперёд благодаря точному удару Алексея Исаева. Отыграться «Томь» сумела на 69-й минуте — отличился Александр Соболев.

Беспроигрышная серия «Енисея» достигла 11 матчей, девять из которых команда Дмитрия Аленичева выиграла.

Подопечные Валерия Петракова не побеждают уже девять матчей кряду в ФНЛ, но благодаря этой ничьей прервали серию из трёх подряд поражений.

В таблице первенства «Енисей» (38 очков) располагается на первой строчке, а «Томь» (15) — на 13-й.

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
30 сентября 2017, суббота. 13:00 МСК
Томь
Томск
1 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 – Исаев – 35, 1:1 – Соболев – 69
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Томь ФК Енисей
Новости. Футбол
30 сентября 2017, суббота
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