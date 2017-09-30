«Енисей» сыграл вничью с «Томью», продлив беспроигрышную серию в ФНЛ до 11 игр

В матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги на стадионе «Труд» в Томске местная «Томь» и красноярский «Енисей» сыграли вничью со счётом 1:1.
На 35-й минуте «Енисей» вышел вперёд благодаря точному удару Алексея Исаева. Отыграться «Томь» сумела на 69-й минуте — отличился Александр Соболев.
Беспроигрышная серия «Енисея» достигла 11 матчей, девять из которых команда Дмитрия Аленичева выиграла.
Подопечные Валерия Петракова не побеждают уже девять матчей кряду в ФНЛ, но благодаря этой ничьей прервали серию из трёх подряд поражений.
В таблице первенства «Енисей» (38 очков) располагается на первой строчке, а «Томь» (15) — на 13-й.