100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Ловрен: перед каждым матчем выпиваю 5 таблеток, чувствую себя всё хуже

30 сентября 2017, суббота. 15:19 Футбол

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем и не может тренироваться, а для участия в матчах вынужден принимать таблетки. Несмотря на это футболист вызван в сборную Хорватии на октябрьские заключительные матчи группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Финляндии и Украины.

«Последние две недели испытываю проблемы с болью по всему телу. Проблемы со спиной и с ахилловым сухожилием. Я играю, но совсем не тренируюсь. Я не могу тренироваться. Главная проблема – это спина, из-за этого пропустил матчи с «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Я испытываю большие проблемы с левой стороной тела. Пью таблетки, чтобы играть. Перед каждым матчем выпиваю пять таблеток.

Что касается моего вызова в сборную Хорватии, то я рассказал главному тренеру о своём состоянии и о том, что пью таблетки. Я хотел играть, и тренер включил меня в состав, однако это ненормально — выпивать по несколько таблеток перед матчами. Чувствую себя всё хуже и хуже», — цитирует Ловрена Sportske Novosti.

Ловрен стал жертвой ограбления и признался, что боится похищения своих детей
Источник: Sportske Novosti Сообщить об ошибке
Теги
Бёрнли Ливерпуль Манчестер Сити Сборная Украины — Футбол Сборная Финляндии - Футбол Сборная Хорватии — Футбол Деян Ловрен Травмы — футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
30 сентября 2017, суббота
15:27 Гвардиола рассказал о желании поработать со сборной Испании
15:19 Ловрен: перед каждым матчем выпиваю 5 таблеток, чувствую себя всё хуже
14:47 Комиссия ФИФА осталась довольна состоянием газона стадиона «Нижний Новгород»
14:00 Тренер сборной Бельгии: Найнгголан — один из 50 игроков, за которыми мы следим
12:47 Писарев: в России футболисты не зарабатывают деньги, а получают их
12:29 Писарев: России на ЧМ лучше сыграть один матч ярко, чем страдать ради 1/8 финала
29 сентября 2017, пятница
22:55 Поле на стадионе ЧМ-2018 в Саранске засеют в октябре
17:41 Найнгголан снова не попал в заявку сборной Бельгии на матчи квалификации ЧМ-2018
15:44 Озил и Хедира не вызваны в сборную Германии на матчи в октябре
14:57 Рохас: Европа готова поддержать Россию в борьбе с расизмом во время ЧМ-2018
14:11 Родриго, Кальехон и Ильяраменди вернулись в сборную Испании
13:55 Алли дисквалифицирован на один матч за свой жест в матче со Словакией
13:47 Промес не получил вызов в сборную Нидерландов на матчи в октябре
11:46 Смертин: фанаты довольно часто приходят на стадион специально поболеть против
11:21 Заккиролли: Россия покажет пример всему миру, как бороться с расизмом в спорте
28 сентября 2017, четверг
21:17 Филипе Луис из-за травмы пропустит матчи сборной Бразилии в октябре
17:24 Смит: ФИФА будет внимательно следить за ситуацией со стадионом в Самаре
17:22 Депутат предложил защитить стадион «Санкт-Петербург» с помощью пернатых
16:50 Алли вызван в сборную Англии, несмотря на возможную дисквалификацию
16:38 Форвард «Локомотива» Эдер впервые с марта вызван в сборную Португалии
15:31 Варан и Пайет вызваны в сборную Франции на матчи с Болгарией и Беларусью
15:00 Вратарь сборной Хорватии Субашич успеет восстановиться к матчу с Украиной
14:02 Иванович: Россия – моя вторая родина, лучшее место, где мог бы пройти ЧМ
27 сентября 2017, среда
19:30 Булыкин вручил билет на матч четвертьфинала ЧМ-2018 клиенту Альфа Банка
19:12 Хавбек «Шахтёра» Марлос может дебютировать за сборную Украины в октябре
18:38 Сорокин: больших нареканий по подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018 у нас нет
17:13 Кубок чемпионата мира торжественно встретили на стадионе «Нефтяник» в Уфе
14:46 На фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Сочи будет направлено 230 млн рублей
07:19 Шевченко: в матчах с Косово и Хорватией давление на Украину будет огромным
26 сентября 2017, вторник
15:36 ГУ МВД по Москве: английским болельщикам совершенно нечего опасаться
14:56 Хайрутдинов: самая масштабная реконструкция «Лужников» завершилась в этом году
13:26 Лопырёва и Павлюченко провели экскурсию по «Лужникам» для британских журналистов
02:04 Мутко: возможно, многие сомнения ФИФА рассеются, когда они приедут в Самару
00:31 Красножан: конечно, работа со сборной Беларуси могла бы меня заинтересовать
25 сентября 2017, понедельник
22:55 Трефилов: Дзюбе надо снять лавровый венок и надеть корявые бутсы
20:43 Лопырёва расскажет английским журналистам про подготовку к ЧМ-2018
17:13 Черчесов: на сегодняшний день с составом сборной России всё оптимально
16:47 На стадионе в Калининграде началась установка антивандальных кресел
16:07 Созин: экспериментов в сборной больше не будет, этому составу готовиться к ЧМ
15:00 Черчесов объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России
14:26 Стартовала продажа билетов на матчи сборной России с Южной Кореей и Ираном
13:56 Первый тренер Кокорина: история с усами? Я бы тоже вызвал Кокорина в сборную
13:03 Р. Нигматуллин: Дзюба логично оказался вне заявки сборной России
12:25 Черчесов назвал список игроков на матчи со сборными Южной Кореи и Ирана
12:05 А. Кутепов: раньше ни на одном ЧМ транспорт для журналистов не был бесплатным
Все новости RSS
Партнерский контент