Ловрен: перед каждым матчем выпиваю 5 таблеток, чувствую себя всё хуже

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем и не может тренироваться, а для участия в матчах вынужден принимать таблетки. Несмотря на это футболист вызван в сборную Хорватии на октябрьские заключительные матчи группового этапа отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Финляндии и Украины.
«Последние две недели испытываю проблемы с болью по всему телу. Проблемы со спиной и с ахилловым сухожилием. Я играю, но совсем не тренируюсь. Я не могу тренироваться. Главная проблема – это спина, из-за этого пропустил матчи с «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Я испытываю большие проблемы с левой стороной тела. Пью таблетки, чтобы играть. Перед каждым матчем выпиваю пять таблеток.
Что касается моего вызова в сборную Хорватии, то я рассказал главному тренеру о своём состоянии и о том, что пью таблетки. Я хотел играть, и тренер включил меня в состав, однако это ненормально — выпивать по несколько таблеток перед матчами. Чувствую себя всё хуже и хуже», — цитирует Ловрена Sportske Novosti.