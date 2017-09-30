Дедечко: «СКА-Хабаровск» победа была нужна как воздух

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Денис Дедечко в видеоинтервью клубной пресс-службе прокомментировал домашнюю победу над «Ростовом» (2:1) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. Именно Дедечко стал автором победного гола на 71-й минуте.
«Я не думаю, что мы особо устали в концовке. Просто хороший соперник, сыгранный, ровная команда, поэтому было непросто.
Почувствовал радость, когда забил. Это очень важная игра, мы много матчей сыграли вничью, в каких-то проиграли, и нам нужна была победа как воздух.
Хотелось бы, чтобы постоянно был полный стадион, чтобы люди искренне переживали. Мы играем для них и, конечно же, хочется полный стадион», — заявил Дедечко.
Видеообзор матча «СКА-Хабаровск» — «Ростов» смотрите на «Чемпионате».