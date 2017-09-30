«Анжи» обыграл «Зенит», ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в молодёжном первенстве

В матче 12-го тура молодёжного первенства России «Анжи» на своём поле принимал «Зенит». Встреча проходила на третьем поле стадиона «Анжи Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Зикрула Магомедов и Данил Глебов, который отличился уже на 90-й минуте.
В другом матче дня, который проходил параллельно, ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Уфой» (1:1). За ЦСКА забил Иван Олейников, а в составе уфимцев отличился Тимур Кутлусурин. «Армейцы» доигрывали матч вдевятером после красных карточек Александару Станисавлевичу и Олейникову на 61-й и 71-й минутах соответственно.