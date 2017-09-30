«Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» и сократили отставание от «Енисея»

В матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» принимали «Зенит-2». Встреча, прошедшая на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась победой подопечных Андрея Тихонова с минимальным счётом.
На 12-й минуте гости могли открыть счёт, но пенальти в исполнении Андрея Панюкова отразил Евгений Конюхов.
Единственный гол в этом матче был забит на 30-й минуте — победу хозяев принёс точный удар Сергея Корниленко.
«Крылья Советов» благодаря этой победе сократили отставание от лидирующего в таблице первенства «Енисея» до одного очка. «Зенит-2» располагается на 11-й строчке.