«Сивасспор» — «Антальяспор» — 3:1: Дьяков отыграл весь матч, Ндинга был удалён

В матче 7-го тура турецкой Суперлиги «Сивасспор», за который выступает российский защитник Виталий Дьяков, на своём поле со счётом 3:1 обыграл «Антальяспор».
Уже в первом тайме у «Сивасспор» хет-трик оформил Хакан Арслан. В составе «Антальяспор» весь матч отыграл Самуэль Это'О, но единственный гол забил Йохан Джуру.
Дьяков отыграл за хозяев весь матч, а бывший полузащитник «Локомотива» Делвин Ндинга был удалён на 57-й минуте.
«Сивасспор» в таблице турецкого чемпионата после семи матчей занимает девятое место, имея в активе девять очков.
Видео: гол Дьякова со штрафного в матче Кубка Турции