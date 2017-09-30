Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд Таун»

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд Таун» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Джон Смит – Гэлфарм» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей дубль оформил форвард Гарри Кейн, а ещё по голу забили Бэн Дэвис и Мусса Сиссоко. Таким образом, хозяева продлили до пяти матчей свою серию без побед в АПЛ.
«Тоттенхэм» (14 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Хаддерсфилд Таун» (9) находится на десятой строчке.