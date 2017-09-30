100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Петраков: будь «Томь» немного поудачливее, могла бы и выиграть у «Енисея»

30 сентября 2017, суббота. 16:41 Футбол

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвёл итоги домашнего матча 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Енисеем» (1:1).

«По первому тайму: мы очень тяжело входим в игру, во всех моментах делаем ошибки. Нам сумели забить мяч, хотя были моменты, где мы могли правильнее распорядиться мячом, более хладнокровно.

Наверное, нам ничего не оставалось делать, как переходить на другую схему игры, что мы и сделали. Будь мы немного поудачливее, могли бы и выиграть.

В целом сложилось двоякое впечатление: по первому тайму играем лояльно, без агрессии, а потом во втором начинаем прибавлять», — цитирует Петракова «В Томске».

Источник: В Томске Сообщить об ошибке
Теги
Томь ФК Енисей Валерий Петраков
Новости. Футбол
30 сентября 2017, суббота
17:52 «Химки» минимально победили «Балтику»
17:52 «Спартак» — «Урал»: Комбаров, Мельгарехо и Педро Роша выйдут с первых минут
17:50 Кагава стал лучшим бомбардиром Бундеслиги среди японцев
17:30 Парфёнов: если бы «Ахмат» выиграл, они были бы довольны судейством
17:30 «Тосно» — «Ахмат» — 1:0. Видеообзор матча
17:22 Карасёв и Безбородов получили назначения на матчи квалификации ЧМ-2018
17:19 Кононов: в эпизоде с удалением Швеца Заболотный симулировал
17:08 Тихонов: «Крылья Советов» в матче с «Зенитом-2» должны были забивать больше
17:08 Заболотный — об эпизоде с фолом Швеца: я даже отключился секунд на пять
16:59 А. Давыдов: «Крылья Советов» должны играть в РФПЛ
16:59 «Олимпиец» обыграл «Факел», одержав первую победу в ФНЛ с конца июля
16:51 Марков: РФПЛ абсолютно не кажется космосом. Со всеми можно играть
16:49 Марлос вызван в сборную Украины
16:41 Петраков: будь «Томь» немного поудачливее, могла бы и выиграть у «Енисея»
16:41 Нигматуллин: в концовке игры с «Уралом» у «Спартака» снова могут быть проблемы
16:32 Гол Халка и дубль Оскара помогли «Шанхай СИПГ» выйти в финал Кубка Китая
16:31 В. Быстров: без футбола как-то скучно
16:20 Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд Таун»
16:20 Клуб из Германии стал сотрудничать с порнозвездой
16:18 «Сивасспор» — «Антальяспор» — 3:1: Дьяков отыграл весь матч, Ндинга был удалён
16:12 Аленичев: ничья в матче «Томь» – «Енисей» — боевая, настоящее сибирское дерби
15:59 «Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» и сократили отставание от «Енисея»
15:56 «Тосно» обыграл «Ахмат», оставшийся вдесятером во втором тайме
15:55 «Анжи» обыграл «Зенит», ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в молодёжном первенстве
15:53 «Депортиво» одержал волевую победу над «Хетафе»
15:48 Дедечко: «СКА-Хабаровск» победа была нужна как воздух
15:27 Гвардиола рассказал о желании поработать со сборной Испании
15:23 «Рубин» — «Амкар»: стали известны стартовые составы
15:19 Ловрен: перед каждым матчем выпиваю 5 таблеток, чувствую себя всё хуже
15:15 Шатов полетел с «Зенитом» в Махачкалу на матч с «Анжи»
14:58 «Енисей» сыграл вничью с «Томью», продлив беспроигрышную серию в ФНЛ до 11 игр
14:50 В сборную Перу U15 был вызван футболист по имени Усама Винладен
14:49 Зидан: у Бэйла ничего серьёзного, но мы не хотим рисковать
14:47 Комиссия ФИФА осталась довольна состоянием газона стадиона «Нижний Новгород»
14:16 «СКА-Хабаровск» — «Ростов» — 2:1. Видеообзор матча
14:05 «Кайрат» сыграл вничью в чемпионате Казахстана, Аршавин отдал голевую передачу
14:01 Поддубский: «СКА-Хабаровск» осваивается в РФПЛ. У нас каждая игра как финал
14:00 Тренер сборной Бельгии: Найнгголан — один из 50 игроков, за которыми мы следим
13:49 Кучук объяснил, почему Калачёв не вышел в стартовом составе «Ростова»
13:48 Кучук: 15-часовой перелёт повлиял на «Ростов», но это не оправдание поражению
13:35 Поддубский: благодарен игрокам «СКА-Хабаровск», ребята очень хотели выиграть
13:28 Виллаш-Боаш дисквалифицирован до конца сезона в чемпионате Китая
13:22 «СКА-Хабаровск» в матче с «Ростовом» одержал свою вторую победу в РФПЛ
12:52 «Луч-Энергия» сыграл вничью с «Ротором-Волгоград»
12:51 Быстров выйдет в стартовом составе «Тосно» в матче с «Ахматом»
Все новости RSS
Партнерский контент