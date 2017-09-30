Петраков: будь «Томь» немного поудачливее, могла бы и выиграть у «Енисея»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвёл итоги домашнего матча 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Енисеем» (1:1).
«По первому тайму: мы очень тяжело входим в игру, во всех моментах делаем ошибки. Нам сумели забить мяч, хотя были моменты, где мы могли правильнее распорядиться мячом, более хладнокровно.
Наверное, нам ничего не оставалось делать, как переходить на другую схему игры, что мы и сделали. Будь мы немного поудачливее, могли бы и выиграть.
В целом сложилось двоякое впечатление: по первому тайму играем лояльно, без агрессии, а потом во втором начинаем прибавлять», — цитирует Петракова «В Томске».