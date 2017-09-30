Заболотный — об эпизоде с фолом Швеца: я даже отключился секунд на пять

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором его команда дома обыграла «Ахмат» (1:0).
«Мы готовились не к «Ахмату», а к очередному матчу. Плохо сыграли предыдущий матч и хотели реабилитироваться перед тренерским штабом. Пытались на поле исправлять ошибки, и это более-менее получилось, но всё равно есть моменты, которые надо отрабатывать на тренировках. После выходных проанализируем и будем двигаться дальше.
Эпизод с удалением Швеца? Была борьба, удар пришёлся в скулу, и я даже отключился секунд на пять. Но в ходе игры оклемался. В такие моменты я не провоцирую. Это борьба. Удаление точно было.
Настрой перед сборной боевой. Один день переведу дух, придётся чуть-чуть перестроиться на другую схему. Буду работать и доказывать. В какой схеме играть комфортнее? Главное, чтобы было два нападающих и партнёр меня страховал», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.