Тихонов: «Крылья Советов» в матче с «Зенитом-2» должны были забивать больше

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом-2» (1:0) в матче 16-го тура первенства ФНЛ.
«В начале матча в наших действиях присутствовала вальяжность. Хотя мы их настраивали. Потом мы поменяли схему, и с 15-й минуты наша игра смотрелась иначе.
Что касается пенальти, мы все благодарны Евгению Конюхову. Далее матч проходил под нашим контролем. Мы не дали сопернику создать что-то опасное. „Крылья“ были ближе к победе, мы создали много моментов и должны были забивать больше», — цитирует Тихонова официальный сайт самарского клуба.
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