Карасёв и Безбородов получили назначения на матчи квалификации ЧМ-2018

Две бригады российских арбитров получили назначения на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2018 года. Сергей Карасёв обслужит матч Нидерланды — Швеция (10 октября), который пройдёт в Амстердаме. Ассистировать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, четвёртым рефери назначен Сергей Лапочкин.
Бригада Владислава Безбородова назначена на матч Эстония — Босния и Герцеговина (10 октября), который состоится в Таллине. Его ассистентами станут Валерий Данченко и Алексей Лунёв, резервный арбитр — Алексей Еськов.
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