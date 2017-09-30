Кагава стал лучшим бомбардиром Бундеслиги среди японцев

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава отметился голом в гостевом матче 7-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом».
Этот мяч стал для 28-летнего японского футболиста 38-м в Бундеслиге, что позволило ему стать лучшим бомбардиром высшего немецкого дивизиона среди японцев.
Ранее лучшим бомбардиром Бундеслиги среди японских футболистов являлся бывший нападающий «Штутгарта» и «Майнца» Синдзи Окадзаки (37 мячей).
Кагава перешёл в «Боруссию» в 2010 году. Два года спустя хавбек был продан в «Манчестер Юнайтед», а в 2014-м вернулся в дортмундский клуб.
«Боруссия» Д объявила о продлении контракта с Кагавой до 2020 года