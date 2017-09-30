Мостовой: с трудом верится в победу «Спартака» над «Уралом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут «Урал».
«Жду от «Спартака» матча с победным привкусом. Надеюсь, получится победить в домашней игре, хотя верится в это с трудом. Красно-белые невыразительно сыграли с «Ливерпулем», испытывали трудности, несколько игроков получили травмы. Состав на сегодняшний матч для меня загадка, особенно средняя линия и нападение. Но «Спартаку» об обороне и не стоит думать, необходимо идти только вперёд. «Урал» дома необходимо обыгрывать.
Хотя екатеринбуржцы тоже понимают, что после игры с «Ливерпулем» команда находится не в лучшей форме – и физической, и психологической. На «Спартак» навалилось слишком много травм. И если отсутствие Реброва огромной роли не сыграет, то потеря Промеса очень ощутима», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал». Начало — в 19:00 мск.