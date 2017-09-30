«Челси» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Сити» на центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Кэхилл, Аспиликуэта, Канте, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Азар, Мората.
Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Кенеди, Мозес, Виллиан, Педро, Батшуайи.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Стерлинг, Давид Сильва, Де Брёйне, Зане, Жезус.
Запасные: Браво, Мангала, Данило, Гюндоган, Зинченко, Туре, Бернарду Силва.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.