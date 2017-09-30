Полузащитник ЦСКА Макаров приступил к беговой работе

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе. Макаров уже приступил к беговой работе, информирует пресс-служба «армейцев».
Напомним, в августе хавбек перенёс артроскопическую операцию на голеностопе в немецкой клинике.
Воспитанник ЦСКА Макаров прошлый сезон провёл на правах аренды в «Тосно».
25 июля Макаров дебютировал в составе «армейцев» в Лиге чемпионов, выйдя на замену в матче третьего квалификационного раунда с греческим АЕК (2:0).
Фото доступно в «твиттере» ЦСКА.
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