Гаджиев: гол «Амкара» «Рубину» не вытекал из логики игры, но это футбол

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев на пресс-конференции подвел итоги выездного матча 12-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0).
«Мы в первом тайме играли лучше. Забили во втором, когда «Рубин» имел заметное территориальное преимущество, контролировал мяч, нагнетал силовым давлением на наши ворота. Ребята справились и в обороне сыграли хорошо.
Запомнился один момент, когда вышедший на замену Жемалетдинов проскочил в нашей штрафной площади, реальный был шанс у «Рубина». В целом, справлялась оборона с давлением. «Рубину» не повезло, потому что мы в концовке забили гол, который, казалось бы, не вытекал из логики игры, но это футбол", — цитирует тренера сайт казанцев.
«Рубин» — «Амкар» — 0:1. Казанцы потерпели четвёртое подряд поражение в РФПЛ