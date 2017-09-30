Оздоев: «Рубин» проделывает хорошую работу, но теряет концентрацию

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился мнением о домашнем матче 12-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1).
«Потеря концентрации, наверное. Как сказал Курбан Бекиевич, хотим выиграть и теряем концентрацию. Наверное, это сильно сказывается. Сейчас будет перерыв, и, надеюсь, мы поймем свои ошибки, поймём, что надо делать. Думаю, главный тренер объяснит. Мы проделываем хорошую работу, но теряем концентрацию, и это выливается в большие ошибки. Думаю, мы исправим ситуацию и будем двигаться вперёд. Моменты есть, думаю, будем забивать. Подходы есть, но нужно работать. Больше ничего не остаётся», — цитирует игрока сайт казанцев.
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