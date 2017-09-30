Жамалетдинов: спорить с ветеранами ЦСКА даже мысли не возникает

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов отметил, что только начал путь во взрослом футболе.
«Мне поначалу не верилось в происходящее, но теперь понимаю, что всё это действительно случилось, что это уже не сон. Испытываю радость, но вместе с тем хочется большего. А большее возможно только в том случае, если буду продолжать работать, играть, забивать. Можно сказать, пока я сделал первый шажок во взрослый футбол.
Конечно, никакой турнир не сравнится с Лигой чемпионов, забить там — большая футбольная мечта любого молодого игрока. Галочку в дневнике поставить можно, но не больше. Понимаю, сейчас нужно смотреть только вперёд, настраиваться на каждый матч и стараться максимально хорошо проявлять себя каждую минуту, быть уверенным, что тренеры доверяют тебе находиться на поле. У всей нашей молодёжи в этом году отличный шанс заявить о себе.
Изменилось ли тношение партнёров? Да нет, всё по-прежнему. Но у нас очень дружная команда, атмосфера в коллективе замечательная. Более опытные ребята постоянно подсказывают, могут и «напихать», но никогда не делают этого просто так, только по делу. Вижу единственный путь: выполнять то, что они говорят, потому что они старше и лучше знают, как правильно. Спорить с ветеранами даже мысли не возникает. Они в футболе дольше, чем ты, и видели гораздо больше. Все молодые игроки проходят через такое воспитание, это неотъемлемая часть взросления», — приводит слова Жамалетдинова официальный сайт ЦСКА.