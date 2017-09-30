Ходжсон: «Кристал Пэлас» похож на боксёра, которого лупят тяжеловесы

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился впечатлениями от поражения в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
«Такие команды не прощают ошибок и используют свои шансы. Впереди нас ждёт «Челси» — легче не становится. За последние три недели команда хорошо потрудилась, перерыв на матчи сборных будет очень полезен. Надеюсь, моё удовольствие от работы и страсть к игре распространятся на игроков.
На данный момент мы похожи на боксёра, которого лупят тяжеловесы. Мы стараемся бороться, а не сдаваться», — цитирует тренера ВВС.
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