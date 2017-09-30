Педро Роша забил дебютный гол за «Спартак» в матче с «Уралом»

Нападающий «Спартака» Педро Роша в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» забил дебютный гол в составе красно-белых. В начале второй половины игры бразилец получил передачу от Луиса Адриано, выскочил на ворота и пробил мимо Ярослава Годзюра.
Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в конце минувшего летнего трансферного окна. Матч с «Уралом» стал для него пятым за московскую команду.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Урал». Идёт второй тайм, счёт — 2:0 в пользу хозяев.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.