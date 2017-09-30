Талалаев: на месте зрителей ушёл бы с матча «Шинник» — «Тамбов»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги с «Шинником» (0:1).
«Хотели выиграть, поэтому все замены сегодня, кроме одной вынужденной, были направлены на усиление атаки. Уже „погорели“ на этом в Курске, а сегодня наступили на те же грабли ещё раз. Поблагодарил ребят за самоотдачу. Но футбол мне не понравился. Я бы на месте зрителей ушёл после первого тайма», — приводит слова Талалаева официальный сайт Футбольной национальной лиги.
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