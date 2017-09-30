«Спартак» выиграл у «Урала» и сравнялся с «Ахматом» по количеству очков

«Спартак» выиграл у «Урала» в матче 12-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 36-й минуте Луис Адриано совершил перехват в центре поля, Ивелин Попов сделал передачу в свободную зону на ход Лоренсо Мельгарехо, тот прострелил в штрафную, а Александр Самедов в касание уложил мяч в угол ворот.
В дебюте второго тайма Илья Кутепов совершил отбор в центре поля, Фернандо тут же сделал перевод к штрафной, Педро Роша получил обратную передачу от Луиса Адриано, выскочил на ворота и пробил мимо голкипера.
На 74-й минуте Луис Адриано обыграл Грегора Балажица, тот сзади ударил бразильца. Владислав Безбородов показал игроку гостей вторую жёлтую карточку.
«Спартак» (17 очков) догнал «Ахмат» и делит с ним пятое место в турнирной таблице. «Урал» (16) — восьмой.
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.