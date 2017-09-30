«Гамбург» — «Вердер» — 0:0. Безголевая серия хозяев достигла 450 минут

«Гамбург» и «Вердер» не выявили победителя в матче седьмого тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 0:0. Хозяева не смогли забить в пятом матче подряд, их безголевая серия достигла 450 минут.
«Гамбург» набрал семь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая на три балла «Вердер» (4), который располагается на 16-й позиции. В следующем туре чемпионата «Гамбург» на выезде сыграет с «Майнцем» (14 октября), а «Вердер» дома примет мёнхенгладбахскую «Боруссию». Эта игра пройдёт 15 октября.