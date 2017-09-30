Каррера: если до сих пор не было результатов, то не из-за физической подготовки

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 12-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Думаю, это одна из лучших последних игр. Мы создавали моменты, контролировали мяч, забили. В конце матча мы хорошо владели мячом, не рисковали. Безусловно, пауза на матчи сборных нам в помощь — в последнее время мы очень много играли. Будет возможность восстановиться травмированным игрокам, плюс это поможет нам тем, что позволит хорошо поработать.
Педро Роша сыграл хороший матч в обороне — он много бегал, у него хорошие оборонительные качества. Этот игрок может расти. Поначалу какая-то скромность проявлялась, но когда мы поменяли схему, у него стало больше свободных зон и он стал действовать лучше.
Результат как-то связан с физподготовкой? Это то, что думают другие. Я так никогда не считал. У меня не было сомнений. То, что думают другие, меня, конечно, касается, но до определённого момента. А так — меня это не интересует. Я знаю, что мы делаем, я доверяю своим людям. Если до сих пор не было результатов, то это не из-за физической подготовки. Сегодня мы вышли собранными, «перебегали» соперника и провели хороший матч. И всё это после матча с «Ливерпулем». Все ответы мы можем давать на поле. Но поймите, что выступление не идёт в ногу с результатом. Если по сравнению с соперником ты играешь более агрессивно, то каждой команде будет сложно встречать «Спартак»», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.