Каррера: Кутепов показал, что возвращается тот игрок, который мне и нравится

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Уралом» в матче 12-го тура РФПЛ похвалил защитника Илью Кутепова. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Кутепов возвращает прежние кондиции, вы же сами его видели сегодня. В последних матчах он показал, что возвращается тот игрок, который мне и нравится. Илья хорошо тренируется, выкладывается, и когда я вызываю его в бой, он всегда готов. Уверен, что он может стать топ-игроком.
В перерыве обычно говорятся одни и те же вещи, никакой специальной алхимии здесь нет. Ребята просто смогли понять и исправить ошибки, которые они совершили в прошлом. Сегодня был похожий случай, как с «Тосно»: мы играли в меньшинстве, вели в счёте, но, в отличие от того матча, мы смогли до конца встречи оставаться сконцентрированными.
Когда вернутся Промес и Зе Луиш? На этой неделе мы узнаем, кто сможет полноценно восстановиться в ближайшее время», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.